В Сумах проходит выставка «Писанковий Всесвіт»
14:59, 19 апреля 2009Общество
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Представлены около двухсот писанок
В центре «Возрождение» Сумского дворца детей и юношества проходит выставка «Писанковий Всесвіт», посвященная празднику Светлого Христова Воскресения.
Как передает корреспондент УНИАН, на выставке представлено около двухсот пасхальных писанок из разных районов Сумской области.
Авторы работ – представители клуба писанкарей при Сумской областной организации Национального союза мастеров народного искусства Украины. В этом году клуб отмечает свое пятнадцатилетие.
В Пасху на выставке прошли мастер-классы от клуба писанкарей для всех желающих.
Выставка продлится до 30 апреля.
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