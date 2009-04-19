В Сумах проходит выставка «Писанковий Всесвіт»

В центре «Возрождение» Сумского дворца детей и юношества проходит выставка «Писанковий Всесвіт», посвященная празднику Светлого Христова Воскресения.

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке представлено около двухсот пасхальных писанок из разных районов Сумской области.

Авторы работ – представители клуба писанкарей при Сумской областной организации Национального союза мастеров народного искусства Украины. В этом году клуб отмечает свое пятнадцатилетие.

В Пасху на выставке прошли мастер-классы от клуба писанкарей для всех желающих.

Выставка продлится до 30 апреля.