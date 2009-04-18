В Крыму в ДТП погибли два человека
11:56, 18 апреля 2009Общество
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Машина врезалась в троллейбусную опору
Сегодня в 2.00 неподалеку от села Малый Маяк Алуштинского района Крыма, на автодороге Алушта - Ялта, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с троллейбусной опорой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Еще три человека с травмами разных степеней тяжести госпитализированы. На месте работала опергруппа Главного управления МЧС Украины в АРК.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 119 ДТП, в которых погибли 14 и травмированы 128 человек.
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