На Житомирщине продолжается прививка взрослых против дифтерии и столбняка

В Житомирской области продолжается прививка взрослых против дифтерии и столбняка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА со ссылкой на данные управления охраны здоровья облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 1 августа взрослому населению области произведено 26 тыс. 350 прививок, что составляет 19,4% от годового плана.

По словам начальника отдела мобилизационной работы и специальных вопросов управления здравоохранения облгосадминистрации Сергея Березовского, календарем профилактических прививок в Украине предусмотрена плановая вакцинация детей для профилактики дифтерии и столбняка в возрасте 16 лет и в дальнейшем проведение ревакцинации каждые 10 лет (соответственно в 26, 36 и далее лет).

Читайте такжеЮНИСЕФ поставил в Украину 97% вакцин, закупленных за средства госбюджета 2016 года

Для ревакцинации используется иммунобиологическую препарат АДС-М вакцина (вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная с уменьшенным содержанием антигена -УНИАН).

"В прошлом году Житомирская область получила более 120 тыс. доз вакцины АДС-М. Еще 20 тысяч доз получили в текущем году. Это позволило начать прививки не только детей, но и взрослых", - отмечают в облгосадминистрации.

На сегодня остаток вакцины АДС-М в лечебно-профилактических учреждениях области составляет около 38 тыс. доз.

Напомним, в Украине обострилась ситуация с заболеваемостью дифтерией и столбняком.