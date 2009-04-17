Минтранс дает 500 миллионов на дороги

Министерство транспорта и связи Украины выделило 500 млн. грн. на улучшение в 2009 году состояния дорог государственного значения, которые совпадают с дорогами населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Днепропетровске министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, Минтранс начал реализацию программы по передаче с баланса местных советов на баланс «Укравтодора» автодорог в городах и селах Украины.

«Это абсурд, когда хорошая государственная дорога в какой-нибудь Зачепиловке прерывается на два километра дороги с ямами и ухабами», – сказал И.ВИНСКИЙ.

По словам министра, программа будет выполняться целевым образом, несмотря на то, что поступления в спецфонд Минтранса от реализации бензина и автомобилей в текущем году существенно сократились. И.ВИНСКИЙ уточнил, что потребление бензина в Украине уменьшилось на 30%.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» намерен к 1 мая т.г. ликвидировать сезонные разрушения автодорог государственного значения, к 1 июню – местного значения.

По словам главы «Укравтодора» Вадима ГУРЖОСА, на текущие ремонты в этом году в целом направят 4 млрд. грн., включая зимнее содержание и ремонты после зимы. Кроме того, на капитальные ремонты и строительство автодорог будет потрачено еще более 6 млрд. грн.

В целом в 2009 г. в госбюджете предусмотрено 16 млрд. грн. на финансирование дорог общего пользования по сравнению с 10 млрд. грн. в 2008 г.

По данным главы ведомства, из 20 тыс. км автодорог государственного значения 85% требуют полного обновления.

Справка УНИАН. В Украине более 700 тыс. км автодорог. На балансе Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") находится 170 тыс. км дорог, из них 20 тыс. км – государственного значения и 150 тыс. км местного значения.

86 тыс. км автодорог – это коммунальные автодороги, не относящиеся к балансу «Укравтодора».