Власти Киева прикрывают Евро-2012 свою антигуманную деятельность?

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, ответственный в правительстве за подготовку Украины к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года, возмущен откровенными попытками киевской власти прикрыть футбольным праздником 2012 года свою антигуманную политику.

Об этом идет речь в заявлении И.ВАСЮНИКА, распространенном сегодня пресс-службой вице-премьера.

“Я возмущен проявлениями грубого подхода к решению вопроса регулирования количества животных в городе Киеве. Такая политика столичных чиновников не имеет ничего общего с подготовкой города к Чемпионату Европы по футболу 2012 года”, - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, с проведением турнира в 2012 году связано оздоровление не только украинской экономики, но и всех сфер ее общественной жизни. “Должна состояться гуманизация государственной политики. И уже сейчас мы обязаны изменять подходы в собственной работе, делать их европейскими, а, следовательно, более цивилизованными. В силу наличия разных точек зрения, как у нас, так и за границей, и не очевидности единого решения, считаю целесообразным инициировать общественные слушания по этому вопросу при участии всех заинтересованных сторон. Лишь заслушав разные точки зрения, мы сможем выйти на сбалансированное решение сосуществования людей и животных”, - предложил вице-премьер.

Как сообщалось, киевские защитники животных выражали опасение, что решение вопроса бездомных собак и котов на улицах столицы может отойти от гуманной стерилизации, и послужить причиной массовых убийств животных.

14 апреля защитники животных пикетировали КГГА в ответ на намерения администрации столицы начать "массовое убийство беспризорных животных" в рамках подготовки к чемпионату Евро-2012.

Между тем, первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ 16 апреля заявила, что киевская власть выступает за решение вопроса уменьшения количества бездомных животных на улицах столицы исключительно гуманными методами.

"Мы остаемся на пути гуманного отношения к животным, и пытаемся гуманными методами уменьшать популяцию бездомных животных на улицах города. Приближается Евро-2012, и нам нужно учитывать, как будут относиться европейцы к тому, что животные будут на улицах города. У нас есть проблемные вопросы с украинскими общественными организациями защиты животных по поводу того, чтобы после стерилизации животных возвращать туда, где их взяли, или содержать их в специальных приютах. Европейский опыт показывает, что нельзя выпускать животных на улицы, но у нас сегодня нет необходимого количества приютов. И мы должны решать эту проблему вместе с представителями общественных организаций по защите животных в Киеве", - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.