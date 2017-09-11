Тарзан и мать Наташи Королевой оказались в эпицентре урагана "Ирма" (видео)
15:22, 11 сентября 2017Общество
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В Майями с мужчиной находится и 15-летний сын супругов Архип, а также мать Королевой Людмила Порывай.
Семья Королевой HELLO!
Семья известной российской певицы с украинскими корнями Наташи Королевой, которой запрещен въезд в Украину, оказалась в эпицентре урагана "Ирма" во Флориде.
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Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в Instagram ее мужа Сергея Глушко, более известного псевдонимом Тарзан.
В Майями с мужчиной находится и 15-летний сын супругов Архип, а также мать Королевой Людмила Порывай.
Как сообщал УНИАН, ураган "Ирма" во Флориде оставил без электричества почти 4 млн потребителей.
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