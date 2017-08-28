"Новая порция": хакеры показали интимные снимки звезды "50 оттенков серого" (фото)

Хакеры похитили и опубликовали в сети интимные фотографии звезды фильма "50 оттенков серого" актрисы Дакоты Джонсон.

Откровенные снимки размещены на сайте Celeb Jihad.

На личных фото видно, как актриса позирует в ванной и загорает топлес вместе с подругами.

На одном из фото Дакота запечатлена в довольно откровенной позе, находясь в ванной со своей подругой - актрисой Эддисон Тимлин.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее хакеры слили интимные фото Майли Сайрус и Кристен Стюарт.