"Новая порция": хакеры показали интимные снимки звезды "50 оттенков серого" (фото)

15:23, 28 августа 2017
Общество
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На одном из фото Дакота запечатлена в довольно откровенной позе, находясь в ванной со своей подругой - актрисой Эддисон Тимлин.

Celeb Jihad

Хакеры похитили и опубликовали в сети интимные фотографии звезды фильма "50 оттенков серого" актрисы Дакоты Джонсон.

Откровенные снимки размещены на сайте Celeb Jihad.

На личных фото видно, как актриса позирует в ванной и загорает топлес вместе с подругами.

На одном из фото Дакота запечатлена в довольно откровенной позе, находясь в ванной со своей подругой - актрисой Эддисон Тимлин.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее хакеры слили интимные фото Майли Сайрус и Кристен Стюарт.

Celeb Jihad

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Теги: #50 оттенков серого#хакеры интимные фото звезд