"Новая порция": хакеры показали интимные снимки звезды "50 оттенков серого" (фото)
15:23, 28 августа 2017Общество
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На одном из фото Дакота запечатлена в довольно откровенной позе, находясь в ванной со своей подругой - актрисой Эддисон Тимлин.
На личных фото видно, как актриса позирует в ванной и загорает топлес вместе с подругами / Celeb Jihad
Хакеры похитили и опубликовали в сети интимные фотографии звезды фильма "50 оттенков серого" актрисы Дакоты Джонсон.
Откровенные снимки размещены на сайте Celeb Jihad.
На личных фото видно, как актриса позирует в ванной и загорает топлес вместе с подругами.
На одном из фото Дакота запечатлена в довольно откровенной позе, находясь в ванной со своей подругой - актрисой Эддисон Тимлин.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее хакеры слили интимные фото Майли Сайрус и Кристен Стюарт.
Фото: Celeb Jihad
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