В Житомире в этом году во втором Космическом полумарафоне приняли участие более 300 человек - это вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом УНИАН сообщили организаторы этого спортивного праздника, которое состоялось в Житомире сегодня в рамках Дня города.

Читайте такжеВ Житомире в рамках празднования Дня города проходит второй Космический полумарафонТак, во время забега вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко пробежал дистанцию 5 км. Перед забегом Зубко удачно стрелял из лука.

Общаясь с журналистами, он подчеркнул, что Житомир имеет тренд спортивного города. «Это одна из стратегий, которая движет сегодня Житомир и движет общество. Второй космический полумарафон, который проводится ко Дню города и уже стал традицией – уникальный формат, что отличает Житомир»,- отметил он.

Также Зубко считает, что сегодняшний спортивный праздник свидетельствует о намерении житомирян быть единственными в своем видении развития общества и страны в целом. «Мы предлагаем Украине спортивный, активный и здоровый образ жизни»,- сказал он.

На вопрос журналистов о том, как часто он посещает спортзал, Зубко и мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказали, что это происходит довольно часто и помогает поддерживать форму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, победителями, которые преодолели дистанцию 21 км, среди женщин стали:

І место – Наталья Батрак, г Харьков,

II место – Татьяна Вернигор, г. Харьков,

III место – Елена Китица, г. Николаев,

IV место – Марьяна Цимбаленко, г. Болярка Киевской области,

V место – Ольга Кисиль, г. Житомир.

Победители среди мужчин:

І место – Юрий Русюк , г. Луцк,

II место – Юрий Грицак, г. Николаев,

III место – Александр Бабарыка г. Ровно,

IV место – Дмитрий Пожевилов г. Чугуев Харьковской области,

V место – Руслан Красовский, г. Шостка