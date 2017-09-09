Главными улицами Житомира начался парад военных оркестров.

Как передает корреспондент УНИАН, музыканты военных оркестров — более 500 человек из разных уголков Украины, в 16 часов начали парад центральными улицами города.

Перед этим в 14 часов руководители военных оркестров провели пресс-конференцию в пресс-центре Житомирского городского совета и рассказали о намерении принять участие в праздновании Дня Житомира.

"Мы рады принимать у себя оркестры всех родов войск, а изюминкой станет девичий народный духовой оркестр «Роксолана»", - рассказали организаторы фестиваля.

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Так, зрители увидят дефиле от лучших военно-музыкальных коллективов Украины. В параде принимают участие 12 оркестров из семи городов Украины, в целом в Житомир прибыли 550 музыкантов.

Парад военных оркестров по главным улицам Житомира завершится на площади Соборной. Среди прочего, здесь состоится основное выступление этих военных музыкантов из Киева, Черігова, Житомира и других городов Украины.