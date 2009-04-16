НКРЭ продлила лицензию «Газпром сбыт Украина»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать ООО «Газпром сбыт Украина» лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу, продлив, таким образом, право компании работать в данном направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в четверг.

Лицензия выдана сроком на 1 год.

Объем ежегодных поставок, закрепленных лицензией, – 7,5 млрд. куб. м газа.

Как сообщил в ходе рассмотрения вопроса заместитель директора по правовым вопросам «Газпром сбыт Украина» Андрей ГАЛУЩАК, компания планирует поставлять газ предприятиям химической и металлургической промышленности, а также предприятиям других отраслей экономики.

Он отметил, что в текущем году компания планирует поставить около 5 млрд. куб. м газа. Однако эта цифра будет корректироваться в связи с падением промпроизводства.

«Если мы достигнем цифры 4 млрд. куб. м, то это будет нормально», - сказал А.ГАЛУЩАК.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2008 года НКРЭ выдала ООО «Газпром сбыт Украина» лицензию на поставку газа сроком действия 1 год. Срок действия лицензии истекает 24 апреля. Годовой объем поставок, закрепленный действующей лицензией, также составляет 7,5 млрд. млрд. куб. м. В 2008 году “Газпром сбыт Украина” продал украинским предприятиям 3,35 млрд. куб. м газа.

В начале апреля т.г. ООО «Газпром сбыт Украина» подало в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики (НКРЭ) заявку на выдачу лицензии на право поставки природного газа по нерегулируемому тарифу с годовым объемом 7,5 млрд. куб. м.

ООО «Газпром сбыт Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Газпром» (Россия), созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией от 12 марта 2008 года.