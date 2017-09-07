Под Радой водители авто на еврономерах снова собираются на митинг

Под Верховной Радой на ул. Грушевского начинает снова собираться митинг водителей нерастаможенных автомобилей, пока движение транспорта возле парламента свободное, можно проехать по одной полосе. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Участники акции сообщили о своих планах на сегодня - улица будет свободна для транспорта.

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Водители ночевали в своих машинах, сейчас они собираются под ВР. Автомобили припаркованные от Кабмина до станции метро "Арсенальная" и на прилегающих улицах - Шелковичной, Садовой, Липской.

Возле парламента работают кинологи с собаками. Возле метро "Арсенальная" в сторону Верховной Рады образовалась тянучка.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 сентября, в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины перекрыли движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро "Арсенальная".

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией обещают бессрочную акцию протеста в случае бездействия правительства.

На территории Украины с нарушением закона находится более 63,9 тыс. транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза.