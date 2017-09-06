Женская одежда и неготовность публики: в США Дорн предстал "героем", игнорирующим нормы в Украине

Американское издание Vogue посвятило материал украинскому певцу Ивану Дорну. Статью опубликовали на сайте Vogue.

Дорна назвали предметом обожания, игнорирующим гендерные правила и законы в Украине.

Журнал пишет, что певец нацелен на покорение мирового шоу-бизнеса, в связи с чем выбрал новый яркий образ и "стал эксцентричным как в музыке, так и в стиле".

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Дорн прокомментировал реакцию поклонников на клип Collaba и подобным экспериментам с одежой.

"Они не были готовы к этом", - заявил он.

«Когда мне было 10 лет, моя мама заставила меня выступить в женской одежде, чтобы быть похожим на Шуру, который был довольно знаменит в 90-х годах», - рассказал он.

По мнению певца, он демонстрирует, что можно быть более открытым.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 11 апреля 2017 года Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями". Это вызвало бурю негодования в соцсети.