Кириленко об уничтожении граффити времен Майдана в Киеве: за это грозит уголовная ответственность

За уничтожение граффити, сделанных во время Евромайдана в центре Киева, грозит уголовная ответственность, поскольку они были частью экспозиции Музея Революции Достоинства. Об этом заявил экс-министр культуры, а ныне вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

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"Уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность", – написал Кириленко в Twitter.

"Об этике дела и не говорю: весь центр Киева – охраняемая мемориальная зона Революции Достоинства. Акт вандализма должен расследоваться МВД и ГПУ", – добавил он.

Уничтожены граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность 1/2 — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 3, 2017

Об этике дела и не говорю:весь центр Киева охраняемая мемориальная зона Революции Достоинства. Акт вандализма должно расследоваться МВД и ГПУ 2/2 — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 3, 2017

О пропаже граффити на фасаде дома, где расположен магазин, сообщила журналистка Татьяна Высоцкая. «Толстосумы-владельцы магазина «Эмпориум» в начале улицы Грушевского тихонько уничтожили революционные патриотические граффити, которые продержались на стенах дома почти 3,5 года», - написала она в Facebook.

Граффити с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко были нанесены во время Революции достоинства.