В Киеве с фасада магазина на Грушевского стерли известные граффити времен Революции достоинства (фото)
11:00, 03 сентября 2017Общество
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Руководитель магазина в комментариях под постом назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".
фото facebook/tetyana.vysotskа
В Киеве с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли известные граффити с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были нанесены во время Революции достоинства.
Об этом сообщила журналист Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebok.
фото facebook/tetyana.vysotskа
Руководитель магазина Игорь Доценко в комментариях под постом назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".
Доценко также предложил желающим купить на рынке продукцию с таким же изображением.
Напомним, граффити с изображением Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки появились на фасаде магазина "Эмпориум" во время Революции достоинства 2013-2014 годов.
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