В Киеве с фасада магазина на Грушевского стерли известные граффити времен Революции достоинства (фото)

В Киеве с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли известные граффити с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Об этом сообщила журналист Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebok.

Руководитель магазина Игорь Доценко в комментариях под постом назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Доценко также предложил желающим купить на рынке продукцию с таким же изображением.

Напомним, граффити с изображением Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки появились на фасаде магазина "Эмпориум" во время Революции достоинства 2013-2014 годов.