В центре Одессы открылся новый подземный музей "Катакомба Кантакузена" (фото)

В центре Одессы открылся новый музей катакомб - «Катакомба Кантакузена».

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Как передает корреспондент УНИАН, в субботу, 2 сентября, по случаю Дня города в Одессе состоялась презентация 120-метровых подземных галерей и сводов в центре города, на улице Бунина,7. Было организовано бесплатное посещение для всех желающих.

По словам специалистов Фонда изучения и сохранения наследия Одессы «Память», это старейшая из сохранившихся каменоломен Одессы.

При организации музея из нее вычистили 30 тонн мусора и грунта, проведены все соответствующие процедуры, включая заключение профильных экспертов.

Сейчас «Катакомба Кантакузена» является памятником национального значения.

Отмечается, что в ходе расчистки на глубине 10 метров обнаружили шесть культурных слоев. Именно столько обустроили экспозиционных залов. Первый - шахтное дело в Одессе (добыча пиленого камня), второй — история катакомбы, повествующая о князе Александре Кантакузене – потомке древнего византийского рода, участнике греческого сопротивления. Третий зал - кирпичное производство в Одессе и окрестностях, четвертый - печное дело, камины, изразцы, майолика, пятый — история усадьбы графов Воронцовых, шестой — общая экспозиция по находкам, сделанным в одесских катакомбах.

Справка УНИАН. Одесские катакомбы — грандиозный подземный лабиринт, расположенный под Одессой и ее окрестностями. Значительная часть катакомб — бывшие каменоломни, в которых добывался камень-ракушечник для строительства Одессы. Протяженность одесских катакомб приблизительно 2,5 тыс. км.