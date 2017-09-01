Во Львове в школы пришли на 300 первоклассников больше, чем в прошлом году

Во Львове в 2017-2018 учебном году в первый класс пойдет наибольшее количество детей за последние пять лет. Об этом сообщили в управлении образования Львовского городского совета.

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Согласно информации, сегодня 8523 первоклассника во Львове сядут за школьную парту, в прошлом было на 300 учеников меньше.

«В прошлом году, во львовских школах было 8223 первоклассника. А если нынешнее количество учеников первых классов сравнить с 2012 годом, то их больше на 1585 детей. Также, по состоянию на 1 сентября 2017 в общеобразовательных учебных заведениях учатся 4016 учеников выпускных 11-х классов», - сообщила начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганык.