Сегодняшние первоклассники будут жить в Украине, которая будет членом ЕС - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что сегодняшние первоклассники будут жить в Украине, которая будет членом ЕС. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время церемонии открытия новой Песочинской общеобразовательной школы в Харьковской области.

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«Нет ничего важнее, чем образование. Образование и новая школа - это ключ Украины в будущее, ключ к успеху. Новейшие технологии позволят нам формировать новых украинцев», - заявил он.

«Я твердо убежден, эта детвора, первоклассники точно будут жить в Европейском союзе, в Украине, которая будет членом ЕС. Сегодня мы с вами все делаем для этого», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Кабмина Владимир Гройсман анонсировал новую программу обеспечения начальной школы всем необходимым современным оборудованием для того.