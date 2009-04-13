В Молодом театре состоится творческая встреча с Янушем Гловацким

В Киев приехал известный польский драматург Януш Гловацкий. Повод для визита Гловацкого в Украину весом и приятен: львовское издательство "Астролябия" выпускает в свет украинский перевод его автобиографичной книги "Z głowy".

Во вторник 14 апреля в Киевском Молодом театре пройдет творческая встреча с известным драматургом и презентация книги. Ведущий - художественный руководитель Молодого театра, режиссер Станислав Моисеев, на сцене кроме самого господина Гловацкого выступят переводчик Александр Ирванец, директор издательства "Астролябия" Олег Фешовец, представители Польского института в Киеве. Начало встречи - в 19 часов. Билеты – в кассах театра.