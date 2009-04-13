Бизнесмены не финансируют «Нашу Украины»

На сегодня у партии «Народный Союз Наша Украина» нет проблем с финансированием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявила исполняющий обязанности заместителя председателя исполкома НСНУ Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, партию финансируют ее члены.

«Партия насчитывает не один десяток членов», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

В то же время она опровергла все слухи, что к финансированию партии имеют отношение украинские бизнесмены, в частности Дмитрий ФИРТАШ.

«Я это слышу впервые», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она также подтвердила, что 16 мая состоится заседание политсовета партии.

Кроме того, по словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, сформирована временная комиссия, которая будет собирать предложения изменений к уставу.