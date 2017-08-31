Известная американская певица надела платье от украинского дизайнера (фото)

16:10, 31 августа 2017
Общество
13

Это не первый случай, когда западные знаменитости выбирают наряды Елены Ревы. В одежде ее авторства ранее были замечены актриса Мишель Пфайфер и певица Тейлор Свифт. 

REUTERS

Певица Ферги примеряла платье украинского бренда elenareva в съемке для сентябрьского номера бразильского Vogue.

Стилисты выбрали для солистки The Black Eyed Peas платье из осенне-зимней коллекции марки, посвященной противопоставлению женского и мужского начал.

Читайте такжеВ США мусульманка в хиджабе стала участницей модного телепроекта

В наряде Ферги эта дуальность проявляется в сочетании практичного грубого денима и ультраженственного кроя. Также при ближайшем рассмотрении этого платья-бюстье становятся видны маскулинные детали с классических мужских блейзеров.

Vogue.ua

Это не первый случай, когда западные знаменитости выбирают наряды Елены Ревы. В одежде ее авторства ранее были замечены актриса Мишель Пфайфер и певица Тейлор Свифт. 

Как сообщал УНИАН-Таблоид, принцесса Дании Мари вышла в свет в украинской вышиванке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ферги украинский дизайнер