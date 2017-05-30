Принцесса Дании Мари вышла в свет в украинской вышиванке (фото)

16:11, 30 мая 2017
Мир
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Для официального мероприятия датская принцесса выбрала украинскую вышиванку бренда March 11, стоимость которой превышает 1 тыс. долларов.

Датская принцесса выбрала украинскую вышиванку бренда March 11

Кронпринцесса Дании Мари Кавалье надела на официальное мероприятие темное платье-вышиванку от украинских модельеров.

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Снимки Мари в традиционном наряде украинцев были сделаны во время встречи с шведским принцем Даниэлем и принцессой Викторией на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме, передает "Новое время".

Для официального мероприятия датская принцесса выбрала украинскую вышиванку бренда March 11, стоимость которой превышает 1 тыс. долларов.

Владельцы бренда - пара украинских дизайнеров Светлана Головченко и Роберт Мищенко. Сейчас они проживают в Нью-Йорке и создают коллекции традиционных украинских вышиванок, пользующихся большой популярностью среди известных людей.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в Турции устроили показ вышиванок с хиджабами.

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Теги: #Вышиванка#принцесса Дании