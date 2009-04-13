В Макеевке 13 шахтеров сидят в забое со вчерашнего дня

На шахте «Чайкино» в г. Макеевке Донецкой области 13 рабочих не поднимаются на поверхность, требуя выплаты зарплаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области, 12 апреля на шахте «Чайкино» (ГП «Макеевуголь») со второй и третьей смены не поднялись на поверхность 13 работников шахтостроительного управления №5. В четвертую смену других работников ШСУ в шахту уже не пустили. Находящиеся под землей шахтостроители требуют выплаты задолженности по зарплате. К бастующим для переговоров уже прибыло руководство ШСУ №5. К бастующим направлен медицинский работник.