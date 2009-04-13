Мэр Запорожья попал в больницу

Мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ в результате попытки освоить байкерский мотоцикл попал в больницу.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь мэра Татьяна ГУЗЕНКО, инцидент произошел утром 11 апреля в центральном парке культуры и отдыха "Дубовая роща", куда Е.КАРТАШОВ прибыл для участия в субботнике.

"В Дубовку приехал также участник проходившего в Запорожье байкерского слета - владелец необычного мотоцикла с очень быстрым - жестким стартом. Мотоцикл заинтересовал Евгения Григорьевича, он решил "попробовать", и произошел несчастный случай", - рассказала Т.ГУЗЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Запорожской мэрии со ссылкой на начальника горуправления здравоохранения Надежду СЕВАЛЬНЕВУ, мэр Запорожья госпитализирован с диагнозом «перелом правой ключицы и 5-го ребра». Состояние здоровья квалифицируется как удовлетворительное.

Справка УНИАН. Е.КАРТАШОВ родился в 1942 году. С 2003 года - мэр Запорожья. С 2006 года - вице-президент Ассоциации городов Украины, глава областной Федерации авиационных видов спорта, «морж» с шестилетним стажем.