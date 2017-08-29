В Николаеве задержали банду преступников во главе с "Мультиком"

В Николаеве задержаны пять членов организованной преступной группировки, которые, в частности, установили контроль над деятельностью политических партий и влияли на принятие решений государственными и местными чиновниками.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

"В результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидер организованной преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик"", - написал генпрокурор.

По его словам, эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг. лишала свободы людей, занималась рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества.

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"При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и оказывали влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области", - рассказал Луценко.

"Как я и обещал - на территории Николаевщины о мультике должны вспоминать только дети перед сном", - написал Луценко.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры Николаевской области, в Николаеве сегодня, 29 августа, сотрудники прокуратуры, СБУ и Нацполиции проводили обыски в рамках расследования уголовных производств по завладению бюджетными средствами, вымогательству, рейдерству, угрозам убийством и другим тяжким преступлениям.

Местные СМИ сообщали, что правоохранители проводят около 90 обысков, в том числе, у местных чиновников, депутатов местных советов, а также у Титова, известного в уголовном мире как "Мультик".