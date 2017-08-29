В Николаеве проходят массовые обыски у политиков и бизнесменов - СМИ

В Николаеве во вторник утром, 29 августа, начались массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей. Об этом сообщают "Новости-N" со ссылкой на источник в прокуратуре.

По информации издания, обыски, в частности, проходят у депутатов городского совета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурии, предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайки. Также идет обыск у Михаила Титова, известного под кличкой "Мультик".

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"Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков, которые санкционировал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Обыски также проводятся в здании "Техноконтракта"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия проводят сотрудники военной прокуратуры и работники СБУ. Санкции на их проведение выданы Жовтневым районным судом г. Мариуполя по представлению следователя прокуратуры Николаевской области.

По данным издания, всех вышеперечисленных лиц подозревают в "поставке оружия и наркотиков из зоны АТО" - такая формулировка содержится в постановлении суда о проведении обыска.

Депутата Николаевского городского совета Владислав Ентин, на своей странице в Facebook также добавил, что обыски проходят и в Департаменте ЖКХ.

По информации издания "НикВести", обыски проводятся также дома у директора предприятия "Центрлифт" Сергея Швеца.

"Его, а также чиновников Николаевского горсовета, подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства. Параллельно обыски проводятся у заказчика работ - в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета", - пишет издание.