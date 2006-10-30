Синоптики обещают первый снег

Завтра, 31 октября, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, в центральных областях ночью местами с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью в восточных, южных областях и в Крыму 2-7° тепла, на остальной территории 0-5° мороза, в западных областях местами 6-9° мороза; днем 3-8° тепла, на крайнем юге до 12°, в Карпатах около 0°.

1-2 ноября облачно с прояснениями. 1 ноября в восточных, Днепропетровской области, Крыму и Приазовье, а днем и в западных и северных областях дожди, на остальной территории без существенных осадков; 2 ноября в Украине временами дождь, в западных областях с переходом в мокрый снег (в Карпатах днем 1 и ночью 2 ноября сильные осадки).

Температура 1 ноября ночью 0-5° мороза, в Крыму и Приазовье 2-7° тепла, днем 4-9° тепла, на юге до 12°; 2 ноября в западной половине страны 2-7° тепла (в Карпатах 3-8° мороза), на остальной территории повышение температуры ночью до 5-10° тепла, днем до 8-13°, на юге местами до 16°.

3-4 ноября в Украине ожидается небольшой снег, 3 ноября в южных, восточных областях и в Крыму дожди, местами с мокрым снегом (днем 4 ноября в юго-восточной половине страны без существенных осадков).

Температура ночью 2-8° мороза, на Южном побережье Крыма 0-5° тепла; днем около 0°, в южной части 1-6° тепла (в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 5-10° мороза); 3 ноября в южных, восточных областях и в Крыму ночью и днем 2-8° тепла.

5-7 ноября сохранится холодная погода: температура существенно не изменится. Без существенных осадков, только в областях Прикарпатья небольшой снег, а в Крыму и Приазовье небольшие осадки.

8-9 ноября в Украине осадки (в южной части преимущественно в виде дождя), температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, на юге 3-9° тепла.

Завтра в Киеве и области переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Киеве 2-4° мороза, днем 3-5° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

1-2 ноября облачно с прояснениями. 1 ноября ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла. 2 ноября временами дождь; температура на протяжении суток 2-7° тепла.

3-4 ноября небольшой снег (днем 3 ноября местами). Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла.