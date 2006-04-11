Милиция разоблачила банду, на счету которой 26 убийств

Сотрудники Департамента уголовного розыска МВД Украины вместе с управлениями внутренних дел в Одесской, Херсонской, Николаевской, Черновицкой областях и Крыму задержали 9 активных членов преступной группировки, которая действовала в упомянутых областях.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Владимир ЕВДОКИМОВ.

По его словам, на территориях перечисленных областей было одновременно проведено 15 обысков. Трое членов банды уже осуждены и сейчас отбывает наказание за другие преступления, еще три участника разыскиваются.

Как сказал В.ЕВДОКИМОВ, на протяжении 10 лет (с 1995 по 2005 годы) члены этой преступной группировки только по мотивам распределения сфер влияния, выполнения заказных убийств, устранения своих же членов группы совершили 26 убийств. Сам лидер группировки, так называемый Маскала, особенно известный жителям юга, также находится в розыске.