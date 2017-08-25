"Нам пять лет!": Мадонна показала танец по случаю дня рождения удочеренных близняшек (видео)

Удочеренным певицей Мадонной близняшкам Стелле и Эстер исполняется пять лет. Об этом певица сообщила в Instagram.

"Это танец по случаю дня рождения. Нам пять лет!" – написала она.

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Стелла и Эстер родились в африканском государстве Малави. Мадонна удочерила их в начале 2017 года.

У Мадонны есть еще двое приемных детей – Дэвид Банда и Мерси Джеймс, а также родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.

Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009 году.