Теории вокруг белого авто в "Игре престолов": как поклонники сериала повелись на киноляп, которого не было (видео)

Несколько пользователей сайта Reddit 22 августа опубликовали кадр, который, по их мнению, был в шестой серии седьмого сезона «Игры престолов». На заднем плане они обнаружили белый пикап.

На самом деле это кадр не из серии, а из видео о съемках шестого эпизода. Ролик выпустили создатели «Игры престолов» 21 августа. Помимо пикапа в нем можно увидеть и другое съемочное оборудование.

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Кадр с автомобилем появляется на отметке 9:26.

Однако для некоторых поклонников «Игры престолов» пикап — средство, которое объяснит, почему в новом сезоне герои сериала перемещаются по Вестеросу с молниеносной скоростью, пишет "Медуза".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее звезды сериала "Игры Престолов" спели в караоке.