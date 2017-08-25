Звезды сериала "Игра престолов" спели в караоке (видео)

В популярном музыкальном шоу "Карпул-караоке" спели не менее известные актрисы сериала "Игра престолов" Софи Тернер и Мэйси Уильямс.

Новый выпуск отличается от предыдущих: это обновленная версия передачи. Теперь за рулем сами гости, которые исполняют любимые треки, после чего в Apple Music будет доступен плейлист шоу, – пишет GRAZIA.

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Напомним, "Карпул-караоке" — это рубрика передачи The Late Late Show с Джеймсом Корденом. Ведущий приглашает к себе в машину знаменитостей, которые поют разные песни, пока тот катает их по Лос-Анджелесу. Несколько первых выпусков шоу сделали его "вирусным", а количество просмотров на Youtube било все рекорды. К примеру, "Карпул-караоке" с участием Адель посмотрели 42 миллиона человек за 5 дней.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее появился трейлер финальной серии 7 сезона "Игры престолов".