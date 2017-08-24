Королева Великобритании поздравила украинцев с Днем Независимости

Королева Великобритании Елизавета II поздравила Украину с 26-й годовщиной независимости. Об этом сообщает пресс-центр посольства Великобритании в Украине на странице в Twitter.

"Мне приятно послать Вам поздравления в честь празднования Дня Независимости с наилучшими пожеланиями к народу Украины и пожелать счастья на следующий год", - говорится в сообщении королевы.

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Также посольство сообщило, что британские власти и в дальнейшем будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и помогать в ее борьбе против российской агрессии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также поздравил Украину с Днем Независимости.

"Канада поздравляет Украину с двадцать шестой годовщиной Независимости и обещает продолжать оказывать ей всестороннюю поддержку", - говорится в поздравлении Трюдо.

Он отметил, что правительство Канады подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилий Украины по развитию демократии, верховенства права и устойчивого экономического развития и добавил, что Канада готова продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Украиной, в частности в сфере торговли.

"Канада с нетерпением ожидает продолжения тесного сотрудничества с Украиной в сферах общего интереса, в том числе в имплементации Соглашения о свободной торговле, которое вступило в силу 1 августа", - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко по случаю Дня независимости наградил орденами двух крымскотатарских деятелей, которые подверглись преследованиям в Крыму после его оккупации Россией.