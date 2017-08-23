СМИ показали кадры якобы с Дыминским за рулем Mercedes перед смертельным ДТП (видео)

На видео с городских камер видеонаблюдения за рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG, который совершил смертельное ДТП в селе Ямельня 18 августа, мужчина в белой рубашке с коротким рукавом. В такой же рубашке очевидцы сняли на видео Петра Дыминского на месте аварии, передает ZAXID.NET.

Журналисты обратились с официальным запросом к ЛКП "Муниципальная дружина" с просьбой предоставить записи камер видеонаблюдения, чтобы проследить маршрут передвижения кортежа Дыминского в день ДТП и увидеть, кто на самом деле находился за рулем автомобиля Mercedes.

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На видео, которые редакция получила от ЛКП, видно, что кортеж Дыминского уехал от Львовской ОГА, где расположен офис ФК "Карпаты", в 14:29. За рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG с государственным номерным знаком АС0277ВР видно мужчину в белой рубашке с коротким рукавом.

Как сообщал УНИАН, Дыминского вызвали на допрос по делу о смертельном ДТП, но он улетел в Швейцарию.

18 августа во Львовской области в результате ДТП погибла женщина. Было установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с автомобилем "Опель Астра".

СМИ узнали, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петра Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили очевидцы ДТП, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждал, что именно он был за рулем автомобиля "Мерседес". Позже суд арестовал охранника президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского Андрея Борща на два месяца по подозрению в причастности смертельного ДТП. Отмечается, что охранника арестовали на два месяца без права внесения залога. Соответствующее решение вынес Галицкий райсуд Львова.