Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в похищении участников Майдана

Коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила ходатайство защиты об изменении меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую Александру Волкову, который подозревается в причастности к похищению участников Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, судьи находились в совещательной комнате около 20 минут, и вынесли решение отказать в удовлетворении ходатайства защиты Волкова.

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Таким образом, он будет находиться в следственном изоляторе до конца срока действия меры пресечения, избранной ему Печерским районным судом Киева, а именно до 26 сентября.

В ходе судебного заседания прокурор Алексей Донской заявил, что утверждение защиты Волковао том, что у него на иждивении находится мать, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку во время обыска дома у Волкова было найдено более 1 миллиона гривен, и он заявил, что эти деньги принадлежат его матери, которую он, по словам адвоката, якобы содержит.

Заседание суда проходило в довольно эмоциональной обстановке: в зале суда присутствовали около ста человек, подавляющее большинство из них пришли, чтобы не допустить освобождения Волкова. Однако среди присутствующих была и группа поддержки подозреваемого. Во время заседания суда периодически возникали словесные перепалки между сторонниками Волкова и их оппонентами. Однако дальше взаимных оскорблений дело не дошло.

В случае, если бы Апелляционный суд Киева не оставил подозреваемого в убийстве активиста Майдана Юрия Вербицкого Александра Волкова под стражей, он бы сбежал, заявил прокурор Алексей Донской по завершению заседания суда.

"Мы удовлетворены решением суда, суд оставил Волкова под стражей. Хотя он не является основным подозреваемым по этому делу, поскольку он - организатор среднего уровня, и есть люди, которые руководили его действиями во время совершения преступления. Для нас очень важно получить его показания в отношении этих лиц. И для нас было очень важно держать его под стражей, иначе он бы сбежал, как сбежали остальные 10 подозреваемых по этому делу", - сказал Донской.

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Также он добавил, что всего по делу об убийстве Вербицкого 12 подозреваемых, но только двое из них находятся под следствием - Волков и еще один подозреваемый по фамилии Ведмидь. В последнем случае обвинительный акт уже находится в суде. Это лицо привлекалось для участия в похищении Вербицкого и Игоря Луценко, ему не инкриминируется убийство.

Справка УНИАН. В январе 2014 года Игоря Луценко (ныне народный депутат) и Юрия Вербицкого неизвестные похитили из Александровской клинической больницы и вывезли за пределы Киева. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. В лесу позже нашли его тело.

29 июля этого года Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца Волкова, подозреваемого в организации похищения Луценко и Вербицкого. Волкова взяли под стражу без альтернативы внесения залога.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - гражданином Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе гражданина Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий «титушек». Также у прокуратуры есть основания подозревать гражданина Щинкина в причастности к похищению Луценко и Вербицкого, для чего Щинкин сформировал преступную группу. С ним, как утверждает следствие, Волков тоже контактировал в день похищения. Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда. По уголовному производству, кроме Волкова, проходят еще 10 человек, заявлял прокурор.