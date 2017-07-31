Подозреваемого в похищении двух евромайдановцев удалось выявить из-за попытки сбежать в Россию -СМИ

Александра Волкова, подозреваемого в организации и координации похищения активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, заподозрили из-за попытки сбежать в Россию. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Алексей Донской.

Читайте такжеСуд арестовал подозреваемого в похищении и убийстве участников Евромайдана«Мы вышли на него недавно. Не знали о его участии в совершении преступления. Доказательства против него получили после того, как Департамент специальных расследований взял эти уголовные производства об исполнителях и организаторах преступления в мае 2017 года. В дальнейшем выяснили важное обстоятельство: 23 апреля 2014 года, когда двух других подозреваемых в совершении этого преступления задержали, на следующее утро, 24 апреля, Волков выехал на территорию России. В дальнейшем он то ли получил гарантии от приближенных к организаторам лиц, то ли узнал, что в предъявленных 23 апреля подозрениях не фигурирует. Поздно вечером в тот же день он вернулся», - сказал он.

Донской также сообщил, что против Волкова есть «прямые показания, которые в совокупности коррелируются с доказательствами, основанными на телефонном трафике, перемещениях, связях с другими подозреваемыми в ту ночь».

Представитель ГПУ уверен, что доказательной базы достаточно «не только для подозрений, но и для обвинения». «Но он - не конечная цель расследования. Для нас очень важно установить, откуда этой группой лиц получена информация, что Луценко и Вербицкий приедут в больницу. Ведь они приехали раньше и ждали их. Игорь Луценко мог даже и не видеть этого человека», - добавил Донской. Он отметил, что в настоящее время изучается причастность Волкова к другим силовым действиям в отношении участников Евромайдана. «У нас есть прямые показания других подозреваемых, что такое участие было. Но одно дело - получить свидетельства о похищении лиц, даже с фактажем, а другое - иметь конкретных потерпевших. Мы только недавно получили эти показания. Очень хотели бы установить других пострадавших лиц, так как есть доказательства, что это не было одиночное похищение. Мы имеем доказательства, что это были системные действия», - отметил Донской.

Как сообщалось, в январе 2014 года Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили из Александровской клинической больницы и вывезли за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался, где позже было найдено его тело.

Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года активистов Евромайдана Луценко, ныне народного депутата, и Вербицкого неизвестные похитили из Александровской клинической больницы и вывезли за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался, где позже было найдено его тело.

29 июля 2017 года Печерский районный суд Киева арестовал Волкова на 2 месяца без альтернативы внесения залога. По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения активистов.