Суд арестовал подозреваемого в похищении и убийстве участников Евромайдана

Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца Александра Волкова, подозреваемому в организации похищения в 2014 году активистов Євромайдану, ныне народного депутата Игоря Луценко и убийстве Юрия Вербицкого, сообщает "112 Украина".

Волкова взят под стражу без альтернативы внесения залога, подать апелляцию на решение суда его защита может в течение 10 дней.

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По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищение - гражданином Неживовим начальником службы безопасности. При этом во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий "тітушок", отмечает "Украинская правда".

Также у прокуратуры есть основания подозревать еще одного человека - гражданина Щинкина - в причастности к похищению Луценко и Вербицкого, для чего Щинкин сформировал преступную группу. С ним, как утверждает следствие, Волков также контактировал в день похищения.

"Преступление совершено группой лиц, подавляющее большинство из них сейчас скрывается от следствия и суда. В данном уголовном производстве, кроме Волкова, еще 10 человек", - объявил прокурор во время судебного заседания.

Как сообщалось, в январе 2014-го Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили из Александровской клинической и вывезли за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался, где позже было найдено его тело.