12 новых школьных автобусов получили районы и общины Житомирщины накануне нового учебного года

12 новых школьных автобусов получили районы и объединены территориальные общины Житомирщины накануне нового 2017/2018 учебного года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, транспорт закуплен на средства Государственного фонда регионального развития и местных бюджетов.

Ключи от школьного транспорта вручил Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко руководителям райгосадминистраций и объединенных общин сегодня, 23 августа, в День Государственного Флага. Участие в мероприятии приняли председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич и председатель облсовета Владимир Ширма.

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Зубко отметил, что эти автобусы - это маленький инструмент нового школьного пространства. «Минрегион внедряет новый образовательное пространство - это вопросы транспорта, инфраструктуры вокруг школы, учебных приборов и то, что касается внутреннего дизайна и доступности помещений для наших детей. В этом году в области открывается 30 опорных школ, в которых будут присоединяться филиала. Поэтому для нас важно строительство дорог, чтобы из этих филиалов можно было безопасно доехать до опорной школы. И именно Президентская программа по перевыполнение таможенных платежей направлена ​​на ремонт дорог, которые ведут к опорным школ», - рассказал Зубко.

Школьный транспорт получили 4 объединенные общины - Семеновская ОТО, Станишовская ОТО, Ушомирская ОТО и Брусиловская ОТО. А также районы: 2 автобуса для Пулинского района, по 1 для Коростенского, Новоград-Волынского, Романовского, Ружинского, Черняховского и Чудновского районов.

Председатель ОГА Гундич отметил: «За последние 2 учебных года в области было закуплено 58 новых школьных автобусов, из которых двенадцатой 2017 году. В связи с проведением оптимизации сети учебных заведений есть потребность еще в 38 школьных автобусах, которые будут закуплены в последующие годы».

Парк школьных автобусов Житомирской области уже составляет 254 единицы.

Сегодня 100% детей в области обеспечиваются комфортным подвозом к учебным заведениям, а это почти 14 тыс. Детей. Ученики подвозимых до 409 школ с 992 населенных пунктов.

Автобусы закуплены в 2017 году управлением образования и науки ОГА через электронную систему ProZorro. Общая стоимость автобусов 18 млн 765,0 тыс. грн, средства выделены на условиях софинансирования: 70% ДФРР и 30% из местных бюджетов. Стоимость 1 автобуса составляет 1 млн 563,75 тыс. Грн, производитель - ГП «АЗС №1« Автомобильная компания «Богдан Моторс».

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Житомирской ОГА Гундич проверил, как проходит тренировка футбольного клуба "Полесье".