Посольство США поздравило украинцев с Днем Независимости исполнением песни "Добрий ранок, Україно!"

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поздравило украинцев с 26-й годовщиной независимости под аккомпанемент песни украинской рок-группы «Нумер 482» «Добрий ранок, Україно!».

Читайте такжеВ Киеве открылась инновационная выставка исторических фактов и презентован фильм "Украина. Возвращение своей истории"Видеопоздравление американских дипломатов можно посмотреть на официальных страницах посольства в Twitter, Facebook и Youtube.

На видео работники посольства в вышиванках и с государственными флагами Украины исполняют песню «Добрий ранок, Україно!» на фоне оригинального саунда.

"От имени американского народа посол Мари Йованович и сотрудники посольства США в Украине желают украинцам счастливого Дня Независимости", - говорится в сообщении.

В то же время посол Йованович отметила: "Самые лучшие поздравления от американских друзей. Мира вам и процветания!".