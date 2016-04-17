После деоккупации одну из улиц в Горловке назовут именем проукраинского активиста Рыбака - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что одну из улиц в ныне временно оккупированной Горловке назовут именем проукраинского активиста, депутата горсовета Владимира Рыбака, убитого террористами в начале оккупации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Два года как с нами нет невероятного человека - Героя Украины - Владимира Рыбака. Такие как он, меняют ход истории - донецкий Украинец, который не захотел мириться с оккупацией. И до сих пор помню глаза его жены - в них непоколебимость и вера в будущее Украины", - отметил президент.

Он выразил убеждение, что придет время, когда именем Рыбака в Горловке будет называться центральная улица или площадь.

"Потому что мы еще обязательно вернемся в нашу украинскую Горловку и в наш украинский Донецк...", - добавил президент.

Он призвал украинцев помнить о подвиге активиста.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля 2014 года террористы похитили депутата Горловского городского совета Рыбака, который пытался установить Государственный Флаг Украины на здании Горловской райгосадминистрации.

Позже тело Рыбака и еще два тела со следами жестоких пыток было найдено в реке Торец возле пгт. Райгородок Донецкой области. Одним из них оказался студент Киевского политехнического института Юрия Поправка, другой - 25-летний житель города Стрый Львовской области Юрий Дяковский.

Все они были первыми жертвами террористов на Донбассе.