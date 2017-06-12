Дорожная полиция будет реагировать не только на нарушения безопасности дорожного движения - Нацполиция

Новая дорожная полиция будет патрулировать трассы международного и государственного значения и реагировать не только на нарушения безопасности дорожного движения, но и нарушения общественной безопасности. Об этом рассказал заместитель главы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, пишет «112 Украина».

"Патрульные полицейские, которые будут нести службу на трассах международного и национального значения, будут реагировать не только на нарушения безопасности дорожного движения, общественной безопасности, а и на сообщения о правонарушениях, которые они будут получать в случае, если эти события будут происходить вдоль их маршрута патрулирования", - отметили в полиции.

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Белошицкий также подчеркнул, что «дорожная патрульная полиция – это не отдельное подразделение, это такие же патрульные полицейские, которые несут службу на улицах городов».

Как сообщал УНИАН ранее, дорожная полиция будет бороться с наиболее распространенными нарушениями правил дорожного движения.

"В будущем планируется оборудовать автомобили современными камерами измерения скорости, не путать с автофиксацией. По результатам этого измерения будет осуществлен остановке транспортного средства и привлечения к ответственности на месте, а позже - по сообщениям. Сейчас полицейские будут реагировать на все нарушения безопасности и привлекать к ответственности в пределах тех полномочий, которые у них есть", - сказал Белошицкий.