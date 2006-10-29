Ивченко: Украине для нужд населения не хватит газа собственной добычи

Бывший председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», народный депутат Украины Алексей ИВЧЕНКО считает, что нашему государству для нужд населения не хватит газа собственной добычи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Ивано-Франковске местным журналистам.

А.ИВЧЕНКО видит угрозу в том, что компании «Нафтогаз Украины» принадлежат только 20% газа, закачанного в газовые хранилища Украины. По его словам, одной из опасностей для Украины является то, «что в хранилище газа НАК «Нафтогаз Украины» всего 20%, а 80% - это газ «РосУкрЭнерго», «Укргазэнерго» и других компаний». А.ИВЧЕНКО убежден, что со временем «те частные компании могут сказать: «почему мы вам должны продавать газ по 130 долларов за тыс. кубометров. Ведь это наш газ в вашей подземке, который является нашей собственностью. Вот вам - за услуги хранения, а мы продадим газ по 250 долларов на экспорт. Это большая опасность для государства».

Он также высказался за сохранение газотранспортной системы в собственности Украины. «Никаких концессий, никаких консорциумов или совместного управления газотранспортной системой Украины», - считает А.ИВЧЕНКО.

Экс-руководитель “Нафтогаза Украины” также заявил, что с нового года украинские предприятия будут получать газ по 200 долларов США за тысячу кубометров. По его словам, то, что украинская сторона согласилась увеличить цену на газ с 95 до 130 долларов и в то же время согласилась не повышать транзитную ставку 1,6 доллара (за 1000 м куб на 100 км расстояния) в течение 5 лет, отразится на конечной цене газа. По мнению А.ИВЧЕНКО, это приведет к тому, что Украина будет терять около 2 млрд. долларов США ежегодно. «Те миллиарды ложатся грузом на плечи украинских предприятий и населения, ведь с нового года предприятия будут получать газ не по 130, а по 200 долларов, и чтобы ни у кого не было иллюзий, - сказал А.ИВЧЕНКО. - Потому что 130 долларов - это цена на границе, плюс НДС, плюс транзитные услуги, а это 200 долларов на предприятия». (УНИАН: 24 октября 2006 с.г. в Москве компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) и ЗАО «УкрГаз-Энерго» (Украина, Киев) подписали дополнение к Договору купли-продажи природного газа от 2 февраля 2006 г. на 2006-2010 годы. В соответствии с подписанным дополнением, в 2007 году в адрес ЗАО «УкрГаз-Энерго» будет поставлено не меньше 55 млрд. кубометров природного газа среднеазиатского происхождения по цене 130 дол. за 1000 кубометров. Сегодня Украина покупает газ у RosUkrEnergo AG по 95 долларов за тысячу кубометров.).

Экс-руководитель “Нафтогаза Украины” уверен, что и население почувствует на себе этот груз. Ведь, по его словам, несмотря на «заявления политиков, чиновников, популистов, газа собственной добычи для населения не хватает. «Не хватает для населения не миллиард или два кубов, а не хватает почти вдвое, - сказал А.ИВЧЕНКО. - Того газа, который добывают в Украине, хватает исключительно на газовые плиты. А для подогрева воды и отопления жилья – это газ импортный. Поэтому из 55 млрд. кубов, которые будут закуплены в 2007 году, 17 млрд. кубов нужны для населения через теплокоммунэнерго. И это, соответственно, отразится на тарифах за жилищно-коммунальные услуги».

Как сообщал УНИАН, в постановлении правительства №1729 предусматривается, что первая категория потребителей - население - получает газ, который добывается в Украине, и он самый дешевый. Все другие – бюджетные организации, теплокоммунэнергетика и промышленность - вторая категория потребителей - обеспечиваются импортным газом.

Справка УНИАН. Украинские госкомпании «Укргаздобыча», «Укрнефть», «Черноморнефтегаз» за год добывают 20 млрд. кубометров газа.

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявлял, что план добычи украинского газа на 2006 год составляет 20,6 млрд. кубометров при потребности населения и жилищно-коммунальной сферы в 35,8 млрд.

Согласно балансу газа на 2005 г., собственная добыча газа в Украине составляла 20,2 млрд. куб. м, потребление - 33,2 млрд. куб. м (в т.ч. население - 17,7 млрд. куб. м, бюджетные учреждения - 1,1 млрд. куб. м, теплокоммунэнерго - 14,4 млрд. куб. м).