Новую серию "Игры престолов" выложили в интернет за пять дней до премьеры. По информации The Independent, в утечке, вероятно, виновато подразделение HBO в Испании.

Как сообщается, HBO Spain 16 августа открыло доступ к новой серии для подписчиков, где она была доступна как минимум час. Кадры из шестой серии «Игры престолов» и двухминутный видеоролик были опубликованы в нескольких соцсетях. Позднее кадры были удалены, однако спойлеры к новой серии уже разошлись в соцсетях.

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Как сообщал УНИАН, ранее хакеры собирались получить за украденные сценарии "Игры престолов" около 6 миллионов долларов в биткоинах. По какой причине сорвались переговоры с HBO о выкупе, неизвестно.