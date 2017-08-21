Похоронили в свадебном наряде: во Львовской области простились с девушкой, которую сбил автомобиль владельца ФК "Карпаты"

Во Львовской области попрощались с девушкой, которую 18 августа сбил автомобиль владельца ФК «Карпаты» Петра Дыминского. Об этом пишет ТСН.

Девушку Наталью похоронили в свадебном наряде, ведь она собиралась выходить замуж. Она была единственным ребенком в семье.

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Двоюродный брат погибшей Степан Мацевко говорит: «Там удар был со стороны водителя, а МЧС ее вытаскивали уже со стороны пассажира, то есть машина была настолько смята, что ее не возможно было вытащить".

Правоохранители же отмечают, что пока не установлено кто был за рулем автомобиля – бизнесмен или его охранник.

Как сообщал УНИАН ранее, в пятницу, 18 августа, во Львовской области в результате ДТП погибла женщина. Было установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра».

СМИ узнали, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК «Карпаты» и телеканала ZIK Петра Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом. Как сообщили очевидцы ДТП, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждал, что именно он был за рулем автомобиля «Мерседес».