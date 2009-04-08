В Черниговской области убита 11-летняя девочка

В Черниговской области работники милиции расследуют уголовное дело об убийстве 11-летней девочки.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Черниговской области.

Согласно сообщению, вечером 6 апреля в дежурную часть Менского районного отдела милиции поступило сообщение от жительницы села Величкивка о том, что ее 11-летняя дочь не вернулась из райцентра после учебы. Милиционеры из состава следственно-оперативной группы, которая прибыла в дом исчезнувшей девочки, установили, что ребенок учится в Менской гимназии, ежедневно на велосипеде ездит на занятия и домой одной и той же дорогой.

Дополнительные силы местных работников милиции стали прочесывать всю местность, через которую девочка ежедневно ездит в гимназию. В тот же день в лесопосадке неподалеку от Величкивки они обнаружили труп девочки со следами насильственной смерти.

Неизвестный убийца задушил ребенка, а тело частично забросал прошлогодними листьями. На месте преступления не было личных вещей девочки: ученического рюкзака с книгами и куртки с шапкой, но позже во время прочесывания территории они были найдены.

В данное время над раскрытием преступления работают опытные оперативники, проводятся розыскные мероприятия. Возглавил милицейскую бригаду, которая занимается поисками убийцы, первый заместитель начальника УМВД, полковник милиции Сергей ПОТАПЕНКО. Раскрытие резонансного преступления находится на личном контроле у начальника областной милиции генерал-майора милиции Ивана КАТЕРИНЧУКА.

По факту убийства девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).