"Без драконов и железного трона никуда!": что актеры из "Игры престолов" показывают в соцсетях (фото)

Актеры, которые снимаются в популярном сериале "Игра престолов", часто выкладывают в соцсети свои фотографии как со съемок, так и из обычной жизни. Многие дружат и за пределами съемочной площадки.

Так, вчера Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) выложила в Instagram видео, на котором Кит Харрингтон (Джон Сноу) изображает дракона.

Эмилия Кларк и Кит Харрингтон во время съемок недавних эпизодов 7 сезона "Игры престолов". Актеры часто дурачатся в перерывах.

Эмилия любит фотографироваться с коллегами по сериалу и выкладывать фотографии в интернет.

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Актрисы Софи Тернер (Санса Старк) и Мейси Уильямс (Арья Старк) близко дружат. Они часто выкладывают совместные фото и даже придумали себе общий хештег, "скрестив свои имена: #mophie, пишет "Страна.ua".

Натали Эммануаль (Миссандея) выкладывала фото со своей "королевой" Эмилией Кларк, а также хвасталась, что пока все борются за Железный трон, она уже на нем сидит на Комик-Коне.

Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер) спрашивает у подписчиков, кто из "Игры престолов" им нравится больше всех.

Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) хвастается, что у него появился "новый лучший друг".

Джон Брэдли-Уэст (Сэм Тарли) выложил фото с Исааком Хемпстид-Райтом (Бран Старк).

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее аккаунты социальных сетей канала НВО, где показывают Игру престолов, взломали хакеры.

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