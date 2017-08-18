Задержание "украинского диверсанта" в Крыму: Лутковская просит сообщить место нахождения Лимешко

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову сообщить, где находиться задержанный украинец Геннадий Лимешко. Лутковская отправила соответствующее письмо, говорится в ее сообщении в Facebook.

Лутковская также попросила российскую коллегу проверить соблюдение процессуальных прав Лемешко.

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"Валерия Лутковская просит российскую коллегу сообщить о место содержания Геннадия Лимешка от стражей, дать поручение проверить соблюдение его процессуальных прав, в частности права на защиту, и в случае необходимости – содействовать в оказании ему медицинской помощи, а также проведению эффективного расследования факта возможного применения к нему пыток", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в ФСБ заявили о задержании 12 августа в оккупированном Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является «агентом» СБУ и якобы намеревался совершить диверсии на объектах инфраструктуры. В Службе безопасности Украины назвали сообщение ФСБ России о задержании "агента СБУ" во временно оккупированном Крыму очередной провокацией и фейком.