В Житомире начал работать ресурсный центр для лиц, ухаживающих за пенсионерами с особыми потребностями

В Житомире начал работу ресурсный центр для лиц, ухаживающих за пенсионерами с ограниченной двигательной активностью. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, 17 августа, на базе житомирского отделения Всеукраинской благотворительной организации «Забота о пожилых в Украине» начал работу Ресурсный центр для лиц, ухаживающих за людьми пожилого возраста с ограниченной двигательной активностью.

Целью создания центра, по словам руководителя БУ «Забота о пожилых в Украине» в Житомире Таисы Войцеховской, есть поддержка лиц, осуществляющих уход за людьми пожилого возраста, помощь пожилым людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах.

Напомним, отделения БУ «Забота о пожилых в Украине» в Житомире работает с 2008 года. Организация помогает пожилым людям. Осуществляет социальные визиты к одиноким, инвалидам, узникам фашистских лагерей, детям войны, пострадавшим от политических репрессий, людям преклонного возраста, которые требуют внимания и общения. В помещении «Забота о пожилых в Украине» (ул. Святослава Рихтера, 31, кв. 6) для подопечных центра проводятся различные тренинги, встречи, а также консультации врачей и юристов.