"С*ка молится!": 59-летняя Мадонна показала "праздник жизни" со своего дня рождения (фото)

Певица отметила 59-й год рождения в кругу друзей, итальянских танцоров из Неаполя и верхом на лошади Лео.

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Неизвестно, были ли рядом с Мадонной ее дочь Лурдес и сын Рокко, однако в одном из кадров были замечены сестры Эстер и Стелла, которые были удочерены певицей в начале этого года. Похоже, праздник удался настолько хорошо, что в одном из видео, в котором Мадонна поет собственную песню B-Day из альбома MDNA, именинница не может вспомнить слова: «Когда забываешь слова песни, которую сама написала».

«Благодарю за еще один прекрасный год, который был наполнен сюрпризами и настоящим благословением! Сучка молится», - подписала одно из фото Мадонна.

«Мы празднуем жизнь! — подписала одно из видео Мадонна. — Жизнь, любовь, музыка, танцы, La Familia. Спасибо всем огромное!".