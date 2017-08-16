"Мадонне - 59!": певица пустилась в пляс и оседлала коня (фото, видео)

Американская поп-звезда Мадонна празднует день рождения.

Певице исполнилось 59 лет. По случаю празднования артистка устроила шумную вечеринку, на которой появилась в образе шальной императрицы.

В кружевном черном платье с цветным принтом и откровенным декольте знаменитость выглядела очень эффектно. Образ известная блондинка дополнила черной цилиндрической шляпой.

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На своем дне рождении Мэдж пригласила выступить танцовщиков контемпорари, фрагментами танцев которых поделилась в Instagram.

Да и сама Мадонна не удержалась и пустилась в страстный танец. Кроме того звезда успела покататься на лошади.