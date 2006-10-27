Богатырева: доживем до понедельника

Очередного переноса рассмотрения проекта Закона “О государственном бюджете на 2007 год” не будет, но фракции антикризисной коалиции еще не определились относительно его поддержки в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала координатор антикризисной коалиции, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА после заседания координационного совета большинства.

По ее словам, пока нельзя говорить о готовности законопроекта к рассмотрению в первом чтении во вторник, 31 октября.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что на сегодняшний день еще нет выводов Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Также, по ее словам, необходимо в понедельник, 30 октября, провести консультации внутри фракций коалиции совместно с членами правительства. В частности, заседание фракции Партии регионов состоится в 15.00 в понедельник, на него будет приглашен первый вице-премьер Николай АЗАРОВ.

“Мы не можем пока взять на себя смелость пообещать принять законопроект в первом чтении. Я думаю, это позиция правильная”, - сказала координатор коалиции.

В то же время, Р.БОГАТЫРЁВА выразила уверенность в том, что в течение этих дней будет продолжаться напряженная работа в министерствах, комитетах, фракциях. “Думаю, что до понедельника вырисуется более четкая позиция относительно решения по бюджету. Но думаю, что во вторник бюджет будет рассматриваться. В понедельник до конца дня сформируем наши позиции и аргументы”, - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.