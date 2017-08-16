Прокуратура открыла два уголовных дела по факту инцидента с участием нардепа Мельничука

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту вчерашнего инцидента с участием народного депутата Украины Сергея Мельничука. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОчевидцы опубликовали видео стрельбы в Киеве при участии нардепа Мельничука«Прокуратурой города Киева начато досудебное расследование по факту умышленного препятствования лицом, занимающим особо ответственное положение, а именно народным депутатом Украины Сергеем Мельничуком, выполнению решения суда о выселении общественной организации из нежилых помещений, расположенных в детском саду на ул. Сабурова на Троещине, и их возвращении Управлению образования Деснянской районной в Киеве администрации», - говорится в сообщении.

Соответствующие сведения внесены в ЕДРД по ч. 3 ст. 382 УК Украины.

Отмечается, что в ходе расследования будет проверена информация об обстоятельствах конфликта, имевшего место вчера с участием Мельничука, а также будет дана правовая оценка действиям участников.

Кроме того, по данному факту полиция зарегистрировала еще одно уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), добавили в прокуратуре.

Вопрос об объединении этих уголовных производств будет решен в ходе досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, 15 августа ряд СМИ заявили, что Мельничук или его помощник устроили стрельбу на столичной Троещине.

В полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе во время конфликта с участием Мельничука. «Уже установлено, что стрелял не народный депутат», - сказала пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксаны Блищик.

Она сообщила, что личность стрелка установлена, но не смогла сказать, подтверждается ли факт, что это был помощник или охранник Мельничука.

«Стрелял человек в воздух», - отметила Блищик и добавила, что поврежден только автомобиль, поскольку люди его окружили, повредили стекло, колеса, но пострадавших нет. По ее словам, именно этим автомобилем на место происшествия и прибыл Мельничук.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что дело со стрельбой будет расследовать военная прокуратура. При этом она не смогла озвучить причины, из-за которых Нацполиция передала это дело военной прокуратуре.

В переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы депутата говорилось, что 15 августа в Деснянском районе столицы по ул. Сабурова, 16-а на Мельничука было совершено нападение. И что якобы в момент инцидента политик выполнял свои депутатские обязанности по проверке обращения члена Украинского конгресса инвалидов Юрия Шеремета.

«Герой Майдана сообщил, что происходит рейдерский захват помещения, в котором находится школа для детей-инвалидов с ограниченными возможностями «Славия», - сказал Мельничук и добавил, что выехал, чтобы выяснить обстоятельства. Встретили Мельничука, говорится в сообщении, «люди, которые представились общественными активистами, а на самом деле, как оказалось впоследствии, они были охранниками фирмы «Донбасс». Именно они в количестве более 30 человек пытались выселить из помещения трех представителей школы - инвалидов, одна из женщин была на инвалидной коляске».

На просьбу Мельничука исполнительная служба никаких документов не предоставила, напротив, с помощью охранной компании начала вывозить мебель, принадлежащую школе. «Помещение внутри оказалось разгромленным», и учитывая такую ситуацию, Мельничук вызвал полицию. Но «титушки» с грязной руганью разбили заднее боковое стекло в автомобиле, запустили в салон газ, порезали шины и начали стрельбу», - отметил депутат.

Человек, который был вместе с Мельничуком, пояснил он, является представителем государственной охраны, которая в течение последних 1,5 месяца осуществляет его охрану в связи с предотвращением покушений на убийство. Поэтому, отметил Мельничук, представитель госохраны вынужден был действовать согласно инструкции и возложенным на него должностными обязанностями.

Мельничук направил депутатское обращение в Министерство юстиции Украины, КГГА, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру для выяснения имевших место обстоятельств.

Как пообещал депутат, сразу после получения ответов он даст развернутое интервью представителям СМИ и обнародует полученные документы.